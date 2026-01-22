「JA07RK」が担当JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）が2026年1月19日、新たな特別塗装機「結（ゆい）ジンベエ」を就航させました。初便は那覇発石垣行きNU607便で、公式SNSアカウントによると、出発前には社員などによる見送りも実施された模様です。【写真】えっ…これが「JTAの新特別塗装機」実機全貌&レアシーンです「結ジンベエ」は、JTAの特別塗装機「ジンベエジェット