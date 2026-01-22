新潟市で、同居する息子の遺体を放置した疑いで76歳の父親が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の76歳の父親です。警察によりますと、この父親は、同居する息子の遺体を埋葬せず、10日ほど自宅に放置した疑いが持たれています。死亡した息子の職場の関係者から警察に相談があり、21日に自宅で遺体が見つかりました。警察の調べに対し、父親は「遺体を自宅に放置したことは間違いない」と容