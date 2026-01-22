ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームメートとなったカイル・タッカー外野手（29）と対面し、笑顔でハグを交わした。同外野手はドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約を締結。この日、ドジャースタジアムで入団会見を行った。会見後、スーツ姿でクラブハウスを訪れると、自主トレでスタジアムを使用している大谷と遭遇。右手で握手を交わし、お互いに満面の笑みでハグを交わした。