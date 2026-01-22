日々の生活でどうしても出てしまうごみ。1人1日あたりの平均で851グラムが捨てられていますが、排出量が全国平均よりも2割少ない東京・八王子市では、さまざまな変化が起きていました。東京都は、東京23区での家庭ごみの有料化を検討しています。■小池知事「一層の減量化が必要」森圭介アナウンサー「東京都がごみを減らす対策の1つとして、東京23区で家庭ごみを有料化することを検討しているということです」「1月の定例会見で、