山口県知事選が２２日告示され、４選を目指す無所属現職の村岡嗣政氏（５３）（国民推薦）、無所属新人で前県議の有近真知子氏（４３）、無所属新人で市民団体事務局員の大久保雅子氏（６１）（共産・社民推薦）の３人が立候補を届け出た。投開票は２月８日。