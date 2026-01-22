大阪府庁大阪府知事だった吉村洋文氏（50）の辞職に伴う出直し選が22日告示され、日本維新の会の吉村氏、会社経営の無所属新人納藤保氏（44）が立候補を届け出た。政治団体「無所属連合」の新人大西恒樹氏（61）も出馬の見通し。維新が本拠地で掲げる看板政策「大阪都構想」に3度挑戦する是非を巡って論戦を交わす。投開票は衆院選と同日の2月8日。吉村氏は再選された場合、来年4月までの任期中に都構想の住民投票実施を目指す