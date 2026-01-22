SNSの総フォロワー数約1400万人を誇る人気セクシー女優・深田えいみ（27）が21日、Instagramを更新。“スッピン”姿でセクシーにダンスを踊る動画を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】水着ダンス動画＆“スッピン”でセクシーダンス動画これまでにもInstagramで、美脚際立つホットパンツスタイルやバニーガール、洗練されたスタイルが目を引く水着姿など、色気あふれる衣装でのダンス動画を投稿してきた深田。21日