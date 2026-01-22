名古屋グランパスは１月21日、ジュビロ磐田にレンタル中のMF倍井謙が、両クラブ合意のもと、海外クラブへの移籍に向けた準備に伴い、期限付き移籍契約を解除すると発表した。現在24歳の倍井は、名古屋ユース、関西学院大を経て、名古屋でプロキャリアをスタート。2025年に磐田にレンタル移籍し、J２で38試合６ゴールをマークした。今年１月５日にレンタル期間を2027年１月31日まで延長すると公表されていたが、海外挑戦のた