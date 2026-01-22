近畿北部を中心に、23日夜遅くにかけて大雪となるでしょう。短時間に降雪が強まり、引き続き22日夕方にかけて、警報級の大雪となる見込みです。滋賀県彦根では、22日4時までの6時間で25センチの顕著な降雪を観測しました。湖東の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。気象庁によりますと、近畿地方は強い冬型の気圧配置となっており、滋賀県では顕著な降雪を観測している所があります。23日にかけて、近畿