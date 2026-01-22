「高市円安」の背景は日本の財政リスクへの懸念 米ドル／円は、2025年10月4日、高市氏が自民党総裁選挙で勝利した直後から150円を大きく上回り米ドル高・円安が急拡大した。その意味では、これは「高市円安」と呼んでも良さそうだが、その大きな特徴は日米金利差（米ドル優位・円劣位）縮小を尻目に展開したことだった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と日米金利差（2025年1月～） 出所：LSEG社データよりマネッ