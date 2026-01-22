北海道警本部北海道警と函館税関は22日までに、アパレルブランド「ディーゼル」などの偽ブランド品を輸入しようとしたなどとして、関税法と商標法違反の疑いで、北海道釧路市の看護師阿部恋雪容疑者（36）ら女3人を逮捕した。他に逮捕されたのは、同市のスポーツ施設経営長尾佳緒里（36）、長崎県佐世保市の飲食店従業員森梓（43）の両容疑者。道警網走署によると、阿部容疑者は容疑を認め、他の2人は容疑を一部否認している。