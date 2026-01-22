別府競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は2日目を終えた。ガールズの2R。加藤舞（28＝沖縄）は4番手からの捲り追い込み。直線でしっかり伸びて山原さくらの2着に食い込んだ。「中途半端でしたが結果オーライ。決勝でも力を出し切ります」今年の注目株の1人だ。新年初戦の西武園ミッドナイト。決勝でガールズグランプリ2着の尾崎睦を破って名を上げた。きょう22日の決勝で山原を倒すようなことがあれば、今年1年