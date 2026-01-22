長崎県知事選は２２日告示され、いずれも新人の前副知事の平田研氏（５８）（社民支持）と共産党県委員会常任委員の筒井涼介氏（３２）（共産推薦）、再選を目指す現職の大石賢吾氏（４３）の無所属３人が立候補を届け出た。投開票は衆院選と同じ２月８日。