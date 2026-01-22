安全保障の会合に出席したロシアのプーチン大統領＝19日、ロシア首都モスクワ/Vyacheslav Prokofyev/AP（CNN）トランプ米大統領は21日、ロシアのプーチン大統領が、自身が提唱するパレスチナ自治区ガザ地区再建のための「平和評議会」への参加要請を受け入れたと明らかにした。トランプ氏によれば、ガザ再建を監督する目的で設ける構想の平和評議会に、プーチン氏が加わることで合意した。トランプ氏は、なぜプーチン氏を招いたの