佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は２２日、姫路競馬で３鞍に騎乗する。４Ｒのメイショウマンゲツは自ら調教に騎乗しており調子のよさを実感。昇級戦になるが、連勝の期待がかかる。１ＲプレシャスストーンＣ４ＲメイショウマンゲツＢ１２ＲサンドエンプレスＢ（本紙評価）