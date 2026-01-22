岡山西警察署 警察によりますと、22日午前2時10分ごろ、岡山市北区大供表町の住宅が燃えているという旨の119番通報がありました。 この火事で木造瓦葺き2階建て住宅1棟が全焼。この住宅に住む男性がやけどを負い病院に救急搬送されましたが、けがの程度は分かっていません。住宅には男性のほかに、40代の妹が暮らしていましたが、妹は避難して無事でした。