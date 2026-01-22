関東地方は、今日22日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、冷たい北風がときおり強めに吹きます。北部の山沿いは雪の所があるでしょう。今夜から明日23日朝はグッと気温が下がり、東京都心を含めて氷点下の冷え込みの所が増えそうです。山沿いや内陸の一部では、水道が凍結するほど冷えるでしょう。平地は晴天風が冷たい夜は気温がグッと低下今日22日の関東地方は、平地はおおむね晴れるでしょう。北部の山沿いは雪の所がありま