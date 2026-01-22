日本時間９時３０分に豪雇用統計（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（12月）09:30 予想2.63万人前回-2.13万人（雇用者数) 予想4.4%前回4.3%（失業率) 予想N/A前回-5.65万人（正規雇用者数) 予想N/A前回3.52万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)