雇用統計（12月）09:30 結果6.52万人 予想2.63万人前回-2.13万人（雇用者数) 結果4.1% 予想4.4%前回4.3%（失業率) 結果5.48万人 予想N/A前回-5.65万人（正規雇用者数) 結果1.04万人 予想N/A前回3.52万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)