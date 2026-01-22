山口県庁任期満了に伴う山口県知事選が22日告示され、4選を目指す現職村岡嗣政氏（53）＝国民推薦、自民党会派に所属していた元県議の新人有近真知子氏（43）、コンビニ店員の新人大久保雅子氏（61）＝共産、社民推薦＝の3人がいずれも無所属で立候補を届け出た。12年にわたる村岡県政継続の是非が主な争点。投開票は2月8日。自民、公明両党の県組織が村岡氏を推薦する一方、有近氏は一部自民市議らの支援を受け、保守分裂選の