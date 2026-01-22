茨城県警本部水戸市のアパートで昨年12月31日、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の会社員大内拓実容疑者（28）＝茨城県城里町＝が今月中旬、任意の聴取に関与を否定していたことが22日、県警への取材で分かった。県警は鑑識活動や聞き込みなどの結果、殺害に関与したと判断し21日逮捕。22日に送検した。容疑者は調べに「事実無根で何も知りません」と否認している。県