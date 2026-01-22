任期満了に伴う山口県知事選挙が22日、告示されました。午前９時現在、現職と新人２人のあわせて3人が立候補を届け出ています。県知事選挙に立候補したのは、届け出順に、無所属の現職で自民党・公明党・国民民主党が推薦する村岡嗣政候補（53）無所属の新人・有近眞知子候補（43）無所属の新人で共産党と社民党が推薦する大久保雅子候補（61）の3人です。今回の知事選は、3期12年続く現在の県政への評価や人口減少にどう向き合う