きょうの東京株式市場で、日経平均株価は、一時1000円以上値上がりしました。アメリカのトランプ大統領がグリーンランドの領有をめぐり、ヨーロッパ8か国に課すとしていた関税の発動を見送ると表明。対立が懸念されてましたが、緊張が和らいだことで、きのうのニューヨーク市場では主要指数がそろって値上がりしました。その流れを受け、東京市場でも買い注文が先行しています。