昨年、日本を最も多く訪れた外国人は韓国人だったことが集計で明らかになった。21日、日本政府観光局（JNTO）は、昨年1年間に日本を訪れた韓国人数は945万9600人で、史上最多を記録したと発表した。前年より7．3％増え、中国（909万6300人）を抑えて前年に続き再び1位となった。台湾（676万3400人）、米国（330万6800人）、香港（251万7300人）、タイ（123万3100人）などが後に続いた。2025年に日本を訪れた外国人の総数は4268万36