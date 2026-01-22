アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナの和平をめぐって、ゼレンスキー大統領と22日に会談すると明らかにしました。【映像】ゼレンスキー氏との会談を明らかにしたトランプ氏トランプ大統領「私はプーチン大統領と交渉中だ。彼も合意を望んでいると確信している。ゼレンスキー大統領とも交渉中だが、彼も合意を望んでいると思う」トランプ大統領は21日、訪問先のスイスで記者団に対し、ウクライナのゼレンスキー大統領