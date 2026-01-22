アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（20）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。投稿した振袖姿に反響が寄せられている。【写真あり】美しい…母の帯を身につけた振袖姿を披露した五百城茉央20歳を迎え、今年グループ恒例の成人式を行った五百城。成人式では紺色の振り袖姿で登場したが、インスタでは赤を基調とした振袖を着た写真を投稿。五百城は「母の帯を身につけて、お世話になっている皆さんに囲まれて振袖