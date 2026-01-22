貿易収支の推移財務省が22日発表した2025年の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2兆6507億円の赤字となった。赤字は5年連続で、赤字幅は前年比52.9％減。米国向け輸出額は4.1％減の20兆4140億円となり、5年ぶりに減少した。自動車が11.4％減った。トランプ米政権による高関税措置が影響した。欧州連合（EU）やアジアを含めた世界全体の輸出額は3.1％増の110兆4480億円で、比較可能な19