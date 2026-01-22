受験生の死亡事故から1年となり、現場付近の献花台に手向けられた花束＝22日午前、福島県郡山市福島県郡山市で昨年1月、大学受験に訪れていた大阪府の10代女性が飲酒運転の軽乗用車にはねられ死亡した事故から1年となった22日、現場付近で追悼式が行われた。女性の母親は県警を通じ、「娘の死を無駄にしないためにも、飲酒運転や悪質な違反による交通事故が減ることを強く祈る」とコメントし、「飲酒運転の厳罰化をしてほしい」