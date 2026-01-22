雪の影響で、予防的通行止めとなっていた、名神高速の一部区間で通行止めが解除されましたが、東海環状道などでは継続されています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション 【通行止め解除】名神大垣ＩＣ～一宮ＪＣＴ上り線通行止め解除名神一宮ＩＣ～大垣ＩＣ下り線通行止め解除 【通行止め継続】名神栗東湖南ＩＣ～大