バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、決勝トーナメントへのストレートインを喜んだ。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が21日に行われ、バイエルンは本拠地『アリアンツ・アレーナ』にユニオン・サン・ジロワーズを迎えた。前半は“ベルギー王者”のソリッドな守備に苦戦したが、52分にミカエル・オリーズ