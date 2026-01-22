ミヒャエル・スキッベ監督体制の2022〜25年は、３位、３位、２位、４位と常に上位争いを演じながら、J１王者にあと一歩手が届かなかったサンフレッチェ広島。この体制が昨季限りで終焉を迎え、26年からはポーランド系ドイツ人のバルトシュ・ガウル監督が率いる新チームへと移行した。彼らはまず石垣島キャンプを消化。１月21日からは宮崎に移って二次キャンプに突入した。この日は前日までの穏やかな気候が嘘のような極寒の中