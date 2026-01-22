「神の雫/Drops of God」シーズン2 (C) Les Productions Dynamic 2026年、芸能生活スタートから30周年を迎える山下智久。記念すべきアニバーサリーに向け、昨年末からセルフプロデュース楽曲「The Artist」のリリースやイベント「山下智久 祭 circle 2025」の実施、そして「TOMOHISA YAMASHITA Tour 2026」の開催決定を発表するなど、精力的な活動を展開している。歌手活動と並行しながら役者としてもワールドワイドな活躍が