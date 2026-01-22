日本書紀（岩崎本） 巻第22 巻第24（ColBase https://colbase.nich.go.jp）聖徳太子の「憲法十七条」には多くの疑問点がある。たとえば最もよく取り上げられる第一条の「和を以て貴しと為す」の「和」はどのように訓(よ)まれていたのか。また第十四条で千年にも得がたい「聖」とは誰を指しているのか。憲法作成時の状況を踏まえて再検討した『「憲法十七条」を読みなおす』（春秋社）の著者である石井公成先生に、前回に引き続い