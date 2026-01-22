わざとそっけない態度を取ってしまう女の子が、時折見せる素顔。そのギャップに萌える男性は多いといいます。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者から寄せられた『男性のハートをわしづかみにするツンデレ発言８パターン』をまとめてご紹介します！【１】「ついでに作っただけだよ！」と言いつつ、愛情たっぷりのお弁当を用意してくれたとき「『ついでに作った』はずが、俺の好物ばかり入っている弁当、最高！」（２０代男性）と