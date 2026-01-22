近年、「自分に自信のない子ども」が増えているといいます。その理由は何なのか、子どもたちのために大人は何ができるのかを、株式会社Meta Osakaの代表取締役・毛利英昭さんに聞きました。☆☆☆☆こども家庭庁の調査で「今の自分が好き」と答えた日本の子どもはじつに17.5%で、調査対象5カ国の中で最低の数字だとか。この結果について毛利さんは「非常に深刻な状況」とコメント。続けて、こうした背景には「自己肯定感の低下