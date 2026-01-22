「アイドルが恋をすることは、罪なのか」――。そんなセンセーショナルな問いを投げかける映画『恋愛裁判』が、2026年1月23日（金）ついに公開を迎えます。主演を務めるのは、2024年に日向坂46を卒業した齊藤京子さん（28歳）。グループ在籍時から圧倒的な存在感を放っていた彼女は、卒業後、俳優として目覚ましい躍進を遂げています。W主演ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』での迫真の演技が記憶に新しい中、2026