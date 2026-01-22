新日本プロレスは２２日までに「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」の１・２８つがる大会以降のカードを発表した。２・１１大阪府立体育会館で成田蓮と初防衛戦を行う「ＮＥＶＥＲ無差別級王者」ウルフアロンは、つがるから２・８大阪府立体育会館・第２競技場まで８戦連続で成田とタッグマッチで前哨戦で激突する。１・４東京ドームで衝撃デビューを飾ったウルフ。成田とは、６日に初防衛戦が決定してか