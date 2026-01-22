「LinkBuds Clip」(ラベンダー) ソニーはLinkBudsシリーズより、初となるイヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「LinkBuds Clip」を、2月6日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は3万円前後。カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラックの4色を用意する。 同日にはシリコン製の専用ケースカバーも発売する。こちらも価格はオープン、市場