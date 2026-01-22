ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手（29）と4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約合意したと発表。背番号は「23」に決まった。タッカーは本拠ドジャースタジアムで入団会見を行い、チームの3連覇に意欲を見せた。地元メディア「ドジャースインサイダー」によると、タッカーは「この組織はトップから下まで一流。その一員になりたいと思うことは本当に特別。だから、このチ