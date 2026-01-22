立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の衆院選公約の内容が22日、FNNの取材でわかった。「くらしを真ん中へ！生活者ファースト」をスローガンにした公約では、焦点の消費税減税について、「新しい財源をつくり、2026年の秋から、恒久的な『食料品消費税ゼロ』実現を」として、今秋という期限を明記した。そして、「減税と生活支援の二刀流『給付付き税額控除』創設を」として、立憲民主党が主張してきた、所得税の減