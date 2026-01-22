JR東海によりますと、東海道新幹線は1月22日、雪の影響のため名古屋駅～京都駅間で速度を落として運転を行っています。このため、上下で遅れが発生しています。 JR東海では、各列車の運行状況は、Xやホームページで確認してほしいと呼びかけています。（1月22日午前8時半）