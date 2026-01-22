別府競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は2日目を終えた。ガールズの2R。山原さくら（33＝山口）がタテ脚の違いを見せつけ、連勝で決勝へと駒を進めた。「風が強かったけど踏めているし、感触はいい。完全Vできるよう決勝も自力勝負」年明け、各地で昨年のガールズグランプリに出場した選手が完全Vを決めている。山原も年明け初戦の前節、完全Vを決めたが内容に納得していなかった。ここも3連勝がノルマだ。