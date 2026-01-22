財務省が２２日発表した２０２５年の貿易統計（速報）によると、全体の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は２兆６５０７億円の赤字だった。貿易赤字は５年連続だが、赤字幅は前年（５兆６２８４億円）から５２・９％減となった。