ボートレース尼崎のPG1「BBCトーナメント」が開幕する。注目はスポニチ協賛の10Rだ。本紙冠レースは末永が先制ターンで他艇に影を踏ませない。峰は後輩の末永相手にセンターから揺さぶりをかける。捲り、捲り差しの二刀流だ。佐賀の2人を追うのが上條。絶好4カドでスタート勝負を挑む。全速スリットなら面白い。テクニックを発揮する馬場は内懐を鋭く突く。＜1＞末永和也何もしないで行って、めちゃくちゃ回り過ぎでターン