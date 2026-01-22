広島・二俣翔一内野手（２３）が２２日、インスタグラムで結婚したことを報告した。前日、球団からの発表に続いて「悔しい時も嬉しい時も変わらずそばにいてくれた向日葵のような明るい妻の存在が、今の自分を支えてくれています。大切な家族を守りながら、野球に打ち込みこれからも全身全霊でプレーしていきます」となどとコメント。指輪の写真や、向日葵畑で撮影した２ショットも添えた。昨季はバントを試みた際にファウル