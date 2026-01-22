大雪資料 JR西日本によりますと、大雪などの影響で特急「スーパーいなば」と「はくと」は22日終日、運転を取りやめています。また因美線の美作加茂ー津山間で4本の運転を取りやめます。 高速道路では、瀬戸中央自動車道の児島IC～坂出IC間（上下線）が強風のため、2輪車が通行止めとなっています。