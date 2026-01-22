「POCO Pad M1」 シャオミ・ジャパンは、2.5K解像度ディスプレイを採用した12.1型タブレット「POCO Pad M1」を、1月22日に発売する。メモリ8GB/ストレージ256GBのみの展開で、価格はオープン。市場想定価格は49,980円前後。2月4日までは早割価格44,980円で販売する。カラーはブルーとブラック。 解像度2,560×1,600ドットの2.5Kディスプレイを採用し、仕事用資料の確認や、学習教材の閲覧、メモ書