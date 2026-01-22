通関ベース貿易収支（12月）08:50 結果1057.0億円 予想3650.0億円前回3167.0億円（3223.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-2086.0億円 予想-100.0億円前回629.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)