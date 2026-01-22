デンマークの年金基金「アカデミカーペンション」が保有する約１億ドル規模の米国債を今月末までに売却する方針を明らかにしたことに続き、スウェーデン最大手の年金基金「アレクタ」が約１０００億スウェーデンクローナの米国債のうち７割から８割を２０２５年初頭から段階的に処分していたと報道されている。米国の債務残高が膨張し続けていることを嫌気して、伝統的な安全資産である米債から離