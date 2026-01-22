「POCO F8 Pro」 シャオミ・ジャパンは、POCOブランドより、“Sound by BOSE”のスピーカーを搭載したフラッグシップスマートフォン「POCO F8 Pro」を、1月22日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格はメモリ12GB/ストレージ256GBモデルが89,980円前後、12GB/512GBモデルが99,980円前後。本体色はブラック、チタンシルバー、ブルー。 2月4日23時59分までは早割価格として